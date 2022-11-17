Астрахань, 17 ноября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Бактерии, которые смогут очистить акваторию Каспийского моря от нефтепродуктов и увеличат нефтеотдачу пластов, получили учёные Астраханского государственного технического университета, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Айдын Мамедов. Каспийский берег. 20 век

Новые технологии снижения влияния нефтяных разливов на окружающую среду предложили учёные кафедры «Прикладная биология и микробиология». Они смогли получить бактерии, которые очистят акваторию Каспийского моря от нефтепродуктов и увеличат нефтеотдачу пластов. Штаммы бактерий выделены из воды и донных отложений Каспийского моря в непосредственной близости от мест нефтедобычи, и являются максимально эффективными в разложении углеводородсодержащих соединений. Полученные бактерии выделяют биосурфактанты, которые разбивают нефтяную пленку на множество мелких капелек, что ускоряет процесс разложения нефти и важно для повышения нефтеотдачи пластов. Полученные в Астрахани штаммы микроорганизмов в будущем станут основой для разработки новых биопрепаратов и могут быть широко использованы в добывающей отрасли на Каспии.

Отметим, что Каспийское море является крупнейшим на планете внутриконтинентальным водоёмом, не связанным с Мировым океаном. Существенное негативное влияние на его акваторию оказывает активная добыча и транспортировка нефти и судоходство.