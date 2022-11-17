Москва, 17 ноября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов прибыл в Таиланд. Он возглавил российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом 17 ноября сообщили в российском правительстве.

Paul Arps Флаг Таиланда

В состав делегации из России вошли заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, заместитель главы Минэкономразвития Владимир Ильичев, глава ВТБ Андрей Костин, а также гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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Отмечается, что основными мероприятиями саммита станут два пленарных заседания, которые пройдут 18 и 19 ноября. Первое будет посвящён теме сбалансированного, всеобъемлющего и устойчивого роста. На втором заседании участники встречи обсудят вопросы развития торговли и инвестиций.

Программа саммита также предусматривает встречу глав делегаций с Деловым консультативным советом АТЭС.

«В числе ключевых приоритетов России в рамках АТЭС ― укрепление и развитие глобальных цепочек добавленной стоимости, улучшение инвестиционного климата и деловой среды, поддержка МСП, раскрытие потенциала цифровых технологий и возможностей для граждан», ― добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не поедет на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.

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