Ярославль, , 09:59 — REGNUM От мобилизованных и контрактников Ярославской области поступило 2004 заявления на на региональные единовременные выплаты. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Мобилизованные из Ярославской области yarregion.ru

Власти отмечают, что заявления поступили не от всех участников спецоперации. Часть военнослужащих уже отбыли в другие регионы. Туда регулярно приезжают сотрудники департамента региональной безопасности, которые готовы принять заявления.

Для контрактников и добровольцев предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, для мобилизованных по повестке — 50 тысяч рублей. По 100 тысяч получат ранее призванные по повестке многодетные отцы, которые пригняли решение продолжить службу.

Документы на выплаты проверяет военный комиссариат, после чего военнослужащие получат выплаты в течение 20 рабочих дней.