Москва, 17 ноября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Госдуме поддержали предложение сенатора Андрея Кутепова заморозить активы бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции на территории б. УССР, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Duma.gov.ru Олег Морозов

«Много раз публично высказывал аналогичное мнение. Готов с сенатором Кутеповым совместно внести соответствующую законодательную инициативу», — заявил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Сенатор Кутепов предложил вице-премьеру России Дмитрию Григоренко заморозить активы бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции, пишет ТАСС. Кутепов считает, что меры по замораживанию активов на территории РФ и транзакций с территории страны необходимо в первую очередь применить к владельцам крупных предприятий, которые приобретены в рамках приватизации, а также к руководителям институтов развития или госкорпораций.

Вместе с тем законопроекты о национализации активов иностранных юридических и физических лиц в случае использования Западом средств из замороженных валютных резервов России, в том числе для оплаты поставок вооружения Киеву, разработали депутаты Госдумы от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым.