Самара, , 09:50 — REGNUM Сотрудники прокуратуры города Самары выявили нарушения законодательства, допущенные департаментом по управлению имуществом при переселении граждан из аварийного жилья. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ветхое жилье © ИА REGNUM

Сообщается, что сотрудники надзорного ведомства зафиксировали нарушения при реализации третьего этапа государственной программы переселения, включая факты несвоевременности проведения претензионно-исковой работы в отношении семей, отказывающихся от переселения в определенном порядке.

«При изучении учетных дел семей, переселяемых в рамках проверяемого этапа государственной программы вскрыты факты бездействия департамента при организации работы с семьями. Например, при наличии согласия семьи на переселение в предложенное жилое помещение, что подтверждается смотровым уведомлением, фактическое предоставление жилья на момент не осуществлено», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что выявленные недостатки свидетельствует о недостаточной эффективности и неполноте принимаемых мер сотрудниками департамента к фактическому достижению установленных показателей.

По данным фактам в адрес департамента управления имуществом города Самары внесено представление об устранении нарушений закона.