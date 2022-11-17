Мелитополь, 17 ноября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Дополнительную денежную компенсацию установили для доноров крови в Запорожской области. Об этом 17 ноября в своём тг-канале сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

Пресс-служба правительства Тверской области Доноры крови

Решением администрации региона, донору, сдавшему кровь или её компоненты и желающему заменить положенное бесплатное питание, будет перечислена денежная выплата. Размер компенсации составит 736 рублей.

Средства на выплаты предусмотрены в бюджете Запорожской области.