Кишинёв, , 09:49 — REGNUM В Молдавии не лучшее время, чтобы брать на себя ответственность за экономический сектор, но назначенный на пост министра экономики Дмитрий Алайба согласился вступить в данную должность. Об этом он 16 ноября сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы собираемся двигаться с большой энергией, мы собираемся ускорить процессы, мы утроим наши усилия», — сказал Алайба.

Он сообщил, что намерен бороться с бюрократической волокитой: упростить налоговую систему и устранить устаревшие процедуры. Кроме того, Алайба пообещал модернизировать механизм оказания государственных услуг для предпринимателей.

«Мы оцифруем всё. Бизнесменам следует не тратить драгоценное время на взаимодействие с государством, а сосредоточиться на развитии бизнеса… Нам нужно вывести из тени почти половину реального сектора экономики», — добавил Алайба.

Напомним, предыдущий министр экономики Молдавии Сергей Гайбу ушёл в отставку 16 ноября, отработав на этом посту чуть более года. В стране за то время резко ухудшилось экономическое положение: разразился энергетический кризис, годовой уровень инфляции достиг почти 40%. Недовольные положением жители страны на протяжении двух месяцев выходят на протестные акции в Кишинёве, требуя отставки правительства и президента.

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