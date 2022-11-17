Канберра, , 09:47 — REGNUM 17 ноября в ходе пресс-конференции министра обороны Австралии Ричарда Марлза попросили прокомментировать возникший консенсус относительно того, что ракеты, приземлившиеся в Польше, были запущены ВСУ. Ответ министра передала газета The Guardian.

Флаг Австралии DO'Neil

«Заставляет ли это вас задуматься о военной помощи, которую Австралия предоставляет?» — прозвучал вопрос одного из журналистов.

Марлз повторил, что ведется расследование, и он намерен дождаться его результатов.

«Я знаю о комментариях, которые были сделаны НАТО и другими в отношении этого. Я не думаю, что это коренным образом меняет основу, на которой мы взаимодействуем с […], и основы этого конфликта … В этом конфликте на карту поставлены принципы, которые затрагивают национальные интересы Австралии. Вот почему мы будем поддерживать… [киевский режим] на протяжении всего этого конфликта, чтобы… [киевский режим] мог определить исход этого конфликта на своих условиях», — заявил Марлз.