Вашингтон, 17 ноября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Киевские боевики не смогут выбить российские войска с территории б. УССР. По крайней мере в ближайшие недели это маловероятно. Такое заявление в ходе выступления на брифинге по итогам очередного заседания контактной группы поддержки Киева сделал председатель комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли.

The U.S. Army Марк Милли

По его словам, которые приводит РИА Новости, подобная задача является «очень трудной». Генерал считает, что без «полного краха» ВС РФ с ближайшее время такой сценарий исключён.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы минэкономики киевского режима Тарас Качка заявил, что прекращение финансирования Киева со стороны США будет равноценно немедленной победе России. Он подчеркнул, что без постоянной финансовой поддержки со стороны США, Евросоюза и Международного валютного фонда Киев ждут серьёзные проблемы.

По словам чиновника, если поддержки не будет, экономика страны рухнет, ВСУ не смогут воевать дальше, что означало бы немедленную победу России.

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