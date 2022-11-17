Канберра, 17 ноября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Представители медицинских колледжей по всей Австралии написали открытое письмо с призывом к федеральному правительству страны повысить возраст уголовной ответственности, передает новостная служба AAP.

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Повышение возраста уголовной ответственности с 10 до 14 лет является «жизненно важной мерой», необходимой для защиты здоровья и благополучия детей, говорится в письме.

«Это позор, что дети младше 14 лет в Австралии все еще находятся в заключении, и это противоречит всем медицинским показаниям и советам», — заявила глава Королевского медицинского колледжа Жаклин Смолл.

«Дети в возрасте от 10 до 13 лет не обладают зрелостью развития и навыками принятия решений, чтобы нести уголовную ответственность, и мы знаем, что многие из детей, находящихся в заключении для несовершеннолетних, пострадали от травм или имеют отклонения в развитии, которые мешают принятию осознанных решений», — добавила Смолл, которая также работает педиатром.