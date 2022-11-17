Нью-Йорк, США, , 09:48 — REGNUM Главный негативный фактор в мировой экономике — это конфликт на территории б. УССР. Его влияние продолжит сказываться в 2023 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеканалу СNBC.

Кристалина Георгиева Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, всё, что вызывает дополнительное беспокойство, безусловно, вредит перспективам роста и удовлетворения потребностей и ожиданий людей во всём мире.

«Мы считаем, что война на [территории б. УССР] является самым важным негативным фактором для мировой экономики в этом году, и, скорее всего, в следующем», — сказала Георгиева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВФ предупредила о рисках, связанных с ростом инфляции.

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