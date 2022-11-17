Москва, 17 ноября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В возрасте 76 лет умер президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Об этом 17 ноября сообщил генеральный директор организации Александр Коган.

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«Александр Георгиевич всю свою жизнь отдал фигурному катанию, его вклад в развитие российского и мирового фигурного катания неоценим», — сказал Коган

Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золото на Играх-1976 в Инсбруке в паре с Людмилой Пахомовой. Также он по шесть раз побеждал на чемпионатах мира и Европы.

С 2001 года он был членом исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), а в 1998–2010 годах — председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев (ISU).

В июне 2010 года Горшков стал президентом ФФККР. Позднее он трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае 2022 года.