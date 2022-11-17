В Днепропетровске прогремели взрывы
Днепропетровск, Украина, 17 ноября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В захваченном режимом Киева городе Днепропетровске прогремели взрывы. Об этом 17 ноября сообщает прокиевское издание Strana. ua в своём телеграм-канале.
U.S. Navy
Взрыв
«Сообщают о взрывах в [Днепропетровске]», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на данный момент в большей части областей на захваченной режимом Киева территории б. УССР объявлен режим воздушной тревоги.