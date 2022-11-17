Москва, , 09:40 — REGNUM Аналитический центр в сфере геополитики Тегеранской торгово-промышленной палаты (ТТПП) предложил возможные модели развития отношений с Россией. Предложения изложены в докладе о проблемах и перспективах российско-иранских торговых отношений, передаёт 17 ноября РБК.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

Иранские бизнесмены предлагают четыре модели развития отношений с Россией:

— модель Индии, которая сохраняет баланс между Западом и Россией;

— модель Турции, которая выступает посредником в урегулировании конфликта на территории б. УССР, извлекая для себя экономические выгоды;

— модель Китая, который поддерживает Россию экономически, но не помогает в военных действиях;

— модель Германии с ее «осторожным» взаимодействием с Россией.

В частности, ТТПП Ирана предлагает создать холдинг для экспорта продуктов в Россию, купить долю в портах Махачкалы или Волгограда и создать консорциум с Россией и Индией по добыче газа на Каспии.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношениях между Москвой и Тегеран происходит ренессанс. Впереди огромная работа по выявлению главных приоритетов в таком сотрудничестве.

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