Бизнесмены Ирана предложили модели развития отношений с Россией
Москва, 17 ноября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Аналитический центр в сфере геополитики Тегеранской торгово-промышленной палаты (ТТПП) предложил возможные модели развития отношений с Россией. Предложения изложены в докладе о проблемах и перспективах российско-иранских торговых отношений, передаёт 17 ноября РБК.
Иранские бизнесмены предлагают четыре модели развития отношений с Россией:
— модель Индии, которая сохраняет баланс между Западом и Россией;
— модель Турции, которая выступает посредником в урегулировании конфликта на территории б. УССР, извлекая для себя экономические выгоды;
— модель Китая, который поддерживает Россию экономически, но не помогает в военных действиях;
— модель Германии с ее «осторожным» взаимодействием с Россией.
В частности, ТТПП Ирана предлагает создать холдинг для экспорта продуктов в Россию, купить долю в портах Махачкалы или Волгограда и создать консорциум с Россией и Индией по добыче газа на Каспии.
Как сообщало ИА REGNUM, в отношениях между Москвой и Тегеран происходит ренессанс. Впереди огромная работа по выявлению главных приоритетов в таком сотрудничестве.
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