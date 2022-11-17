Онгудайский район, Алтай, 17 ноября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Двоих алтайских школьников Ай-Кунета Берегошева и Эрчима Елдошева наградят благодарственными письмами от МЧС за героические действия во время схода селевого потока в селе Купчегень. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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12 июля 2022 года на село из-за сильного ливня с градом сошёл мощный грязевой поток, в результате чего оказался заблокирован дом местной жительницы. К ней на помощь пришли двое местных подростков.

«Не растерявшись и вспомнив уроки безопасности от сотрудников МЧС России, ребята проявили решительность, смелость и инициативу в борьбе с природной стихией, тем самым оказали помощь и спасли жизнь односельчанам», — говорится в сообщении.

Позже школьники отметили, что ни о чём не думали в этот момент, просто пытались помочь. По словам Ай-Кунета, люди обязаны помогать друг другу.

«Ты поможешь другим людям, а они помогут тебе в трудную минуту», — заключил подросток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несовершеннолетние спасатели были награждены медалями Совета Федерации «За проявленное мужество».