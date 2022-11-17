Красноярск, , 09:39 — REGNUM Реализация региональных проектов национального проекта «Экология» в 2021 году не оказала существенного влияния на решение экологических проблем в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в Счётной палате (СП) региона.

Красноярск Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По данным аудиторов, результаты экспертно-аналитического мероприятия СП «Анализ реализации на территории Красноярского края региональных проектов в рамках национального проекта «Экология» рассмотрели на заседании комитета по природным ресурсам и экологии регионального Заксобрания.

Доклад зачитал аудитор Дмитрий Лукашевский. Он напомнил, что в крае реализуется пять региональных проектов в рамках нацпроекта «Экология». Это «Чистый воздух», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов».

В прошлом году на мероприятия в рассматриваемой сфере направили 859 млн рублей из краевого и федерального бюджетов. Объём частных инвестиций составил 38,8 млрд рублей (в рамках реализации комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах Красноярске и Норильске).

Счётная палата края выявила недостатки нормативно-правового регулирования. Аудиторы отметили, что их устранение позволит повысить эффективность деятельности всех участников региональных проектов.

Установлено, что реализация региональных проектов нацпроекта «Экология» в анализируемом периоде не оказала существенного влияния на решение экологических проблем края. Причиной стало то, что проводимые мероприятия преимущественно направлены на частичное решение проблем в области экобезопасности и защиты окружающей среды, накопленных ранее.

Также аудиторы отметили недостаточное бюджетное финансирование проектов. Согласно выводам СП, всё это в совокупности создает риски достижения целей и показателей нацпроекта «Экология» в запланированные сроки.

Счётная палата сформулировала предложения краевому правительству, министерству экологии и рационального природопользования, министерству лесного хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам местных экоактивистов, экологическая ситуация в Красноярском крае оставляет желать лучшего. Периодически в различных населённых пунктах края вводится так называемый режим «чёрного неба» или неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Экоактивисты винят в сложившейся ситуации работу промышленных предприятий и ТЭЦ. Власти региона отчитываются о проделанных и запланированных мероприятиях и уверяют, что работают над устранением проблем.

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