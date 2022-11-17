Самара, 17 ноября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Суд в Самаре обязал администрацию города принять меры по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина

Сообщается, что с 2019 года по 2022 год по итогам проверочных мероприятий МЧС в адрес администрации г. Самары выносились предписания об устранении однотипных нарушений требований пожарной безопасности.

Отмечается, что при этом на протяжении нескольких лет меры к обеспечению первичных мер пожарной безопасности в городе не принимались.

«В числе таких нарушений: противопожарные расстояния не обеспечивают нераспространение пожара от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных вне территорий лесничеств на границе с лесным фондом Волжского, Красноярского, Ново-Буянского лесничеств, городскими лесами Самары», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что кроме этого в городе не были созданы источники наружного противопожарного водоснабжения, условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения. Были выявлены и другие нарушения, пояснили в пресс-службе.

По данным фактам сотрудники прокуратуры Самары направили административное исковое заявление в суд о признании незаконным бездействия городской администрации по непринятию мер к устранению нарушений требований пожарной безопасности, а также об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности.

Сообщается, что Ленинский районный суд города Самары удовлетворил данное административное исковое заявление. Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.