Мельбурн, Австралия, 17 ноября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Лидер оппозиции штата Виктория (юго-восток Австралии) Мэтью Гай утверждает, что он не сделал «ничего плохого» после того, как избирательная комиссия передала результаты расследования в отношении него и его бывшего главы администрации Митча Кэтлина в антикоррупционную службу штата. Об этом 17 ноября сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Гай сказал, что он «более чем счастлив сотрудничать», и заявил журналистам 17 ноября, что против него «не выдвинуто никаких обвинений в правонарушениях».

Избирательная комиссия штата Виктория ранее передала свое расследование Независимой антикоррупционной комиссии после того, как она «исчерпала попытки полностью расследовать» предполагаемые факты нарушения законов о финансировании и раскрытии информации.

Напомним, что в Виктории уже началось досрочное голосования на выборах в местный парламент. 26 ноября откроются избирательные участки для обычного голосования.