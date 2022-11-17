Москва, 17 ноября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Сформировать доверие к очередной модификации пенсионной системы у населения сложно, необходимо очень интересное предложение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«У нас доверие ко всей пенсионной системе подорвано, к негосударственным пенсионным фондам — подорвано, из-за маленьких зарплат побудить людей добровольно формировать себе будущую накопительную пенсию после пенсионной реформы — это нужно очень постараться», — сказал Нилов.

Однако внимание может привлечь интересный финансовый инструмент с четкими, понятными и выгодными условиями, полагает депутат.

«Необходимо предложить очень привлекательные финансовые пакеты, которые позволили бы людям быть уверенными в том, что они смогут реально что-то заработать, не потерять и при этом, вкладывая очень небольшую ежемесячную сумму, рассчитывать на приличную доплату к пенсии при достижении пенсионного возраста», — говорит парламентарий.

Отдельного внимания требует перезагрузка работы негосударственных пенсионных фондов.

«Необходима полная перезагрузка всех негосударственных пенсионных фондов. Их работа должна быть прозрачной, открытой. Должна быть государственная гарантия, что средства не пропадут», — заявил Нилов.

В этой связи он привел аналогию с работой Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«У нас есть АСВ, определенная сумма вкладов застрахована, что-то подобное должно быть, если пенсионный фонд закрывается, отзывается лицензия. Надо понимать, что происходит с деньгами гражданина», — указал он.

В целом, по его убеждению, побудить людей добровольно формировать пенсионные накопления после многолетней заморозки накопительной части пенсии, при падении уровня доверия после пенсионной реформы и при нынешних зарплатах крайне сложно.

Минфин до конца года представит в правительство России очередной вариант законопроекта о добровольной накопительной пенсии. Ранее стало известно, что в основе реформы — принцип добровольности и налоговые льготы. Предполагается также передача гражданам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 г., а это порядка 4 трлн рублей, говорил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев.

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Минфин готовит систему единого налогового вычета, в рамках которой планирует поэтапно заменить ИИС основного, первого типа (ИИС-I) на инструменты нового формата. В разработанной ведомством концепции счета нового типа фигурируют как ИИС-III. В планах Минфина установить единый налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные не только от внесенных на формирование стандартных долгосрочных сбережений средств, но и по другим продуктам финрынка, при условии, что полученные по ним средства идут на «целевые выплаты» (их перечень установит правительство), пишут «Ведомости».