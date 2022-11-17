Форбс, , 09:38 — REGNUM Жителей низменных районов Кондоболина (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) призывают немедленно эвакуироваться, поскольку уровень паводковых вод оценивается как критический. Об этом 17 ноября сообщил телеканал Nine News.

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В Австралийском бюро метеорологии считают, что уровень воды в городе достиг своего пика на уровне 10,7 метра, что чуть ниже 70-летнего рекорда в 10,8 метра.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала жителей некоторых районов Кондоболина эвакуироваться, поскольку из района другого подтопленного города, Форбса, прибывают паводковые воды.

Аварийные службы уже начали засыпать мешками с песком некоторые районы центрально-западной части города, пытаясь предотвратить затопление некоторых домов и предприятий вдоль реки Лахлан.

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