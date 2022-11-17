Орск, Оренбургская область, , 09:38 — REGNUM Вступило в силу решение суда о признании незаконным разрешения на использование земли для строительства карьера по добыче серпентинита в городе Орске Оренбургской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Карьер Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чиновники выдали разрешение Новотроицкому цементному заводу для реализации проекта, вокруг которого разгорелся скандал, с нарушением норм Лесного кодекса РФ. Ранее по этому поводу в адрес главы муниципалитета вносилось представление, но оно было отклонено. Впоследствии прокуратура в судебном порядке потребовала, чтобы завод прекратил деятельность на незаконно предоставленном земельном участке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект строительства карьера для добычи серпентинита в Орске вызвал большой резонанс. Люди возмутились тому, что карьер планируют расположить рядом в жилыми домами. Протестуя против стройки, орчане обращались к президенту России Владимиру Путину за помощью.

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