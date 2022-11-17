Людиново, Калужская область, , 09:34 — REGNUM Орденов Мужества за отвагу и самоотверженность в ходе выполнения специальной военной спецоперации указом президента России удостоены военнослужащие из города Людиново Калужской области Дмитрий Лагуткин и Алексей Илатовский. Высокие государственные награды были торжественно переданы семьям погибших воинов 16 ноября. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Людиновского района Калужской области Дмитрий Удалов.

Орден Мужества Mil.ru

«Командир десантно-штурмового взвода Дмитрий Лагуткин проявил решительность в сложной боевой ситуации, самоотверженно прикрыв правый фланг обороны, где могли погибнуть десантники во время очередного штурма националистов ВСУ. Благодаря находчивости и отваге Лагуткина противник не смог захватить позиции десантников и нанести опасный удар. Ещё одним награждённым людиновцем, проявившим героизм, стал пулемётчик Алексей Илатовский. Солдат получил тяжёлое ранение в ногу и грудь. Его пытались вынести с поля боя сослуживцы, но Алексей принял непростое решения остаться для прикрытия группы, лишь попросил оставить ему гранаты. Имена погибших героев-земляков теперь навсегда вписаны в героическую летопись нашей страны и района», — отметил Дмитрий Удалов.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в рамках специальной военной операции, указом президента Российской Федерации 24-летний доброволец из Жуковского района Калужской области танкист рядовой Аслам Файзиев был посмертно награжден орденом Мужества. Аслам погиб 10 сентября 2022 года в бою на территории бывш. УССР, в Харьковской области. Ранее он обучался в военной академии и отправился на фронт добровольцем

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