Москва, 17 ноября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. О создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС необходимо договориться как можно быстрее, Россия находится в контакте с МАГАТЭ по этому вопросу. Об этом 17 ноября заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Продолжаются переговоры о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Мы находимся в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ и лично с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси по данному вопросу. Разделяем его мнение, что это необходимо сделать как можно быстрее», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также замглавы МИД РФ отметил, что, по данным ведомства, руководство секретариата МАГАТЭ ведёт переговоры по этому вопросу с Киевом и российская сторона прикладывает все усилия для того, чтобы достигнуть этой договорённости.

«Что касается конкретных параметров формирования зоны, то рассматривается несколько вариантов, но говорить о них — преждевременно. Главная цель, которую преследует создание «зоны», — предотвращение угроз, возникающих вследствие непрекращающихся атак режима Владимира Зеленского на станцию и её инфраструктуру, что может привести к техногенной катастрофе с непредсказуемыми последствиями», — пояснил Вершинин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что из-за продолжающихся обстрелов Запорожской АЭС и перебоев с подачей электроэнергии обеспокоенность безопасностью атомной станции «растёт с каждым днём».