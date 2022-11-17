Москва, 17 ноября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС необходимо как можно скорее, заявил 17 ноября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Запорожская АЭС

По его словам, в настоящее время продолжаются переговоры о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

«Мы находимся в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ и лично с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси по данному вопросу. Разделяем его мнение, что это необходимо сделать как можно быстрее», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что из-за продолжающихся обстрелов Запорожской АЭС и перебоев с подачей электроэнергии обеспокоенность безопасностью атомной станции «растёт с каждым днём».

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