Москва, , 12:22 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Экология», правительство России запустит первые концессии по строительству объектов ТКО уже в 2022 году, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер Виктория Абрамченко. По её словам, пилотными субъектами станут Дагестан и Архангельская область: регионы успешно прошли отбор заявок.

Новый полигон ТКО в Новочебоксарске Onf.ru

Концессионными соглашениями предусматривается строительство трех комплексов в Махачкале, Дербенте и Хасавюрте, а также одного объекта в Котласском районе Архангельской области.

«Сейчас в Дагестане функционирует два объекта размещения на 160 тысяч тонн в год. К сожалению, действующие объекты обработки ТКО в регионе отсутствуют. Причина — Дагестан является труднодоступным и с низкой бюджетной обеспеченностью субъектом РФ, привлечение инвестиций на такие территории затруднено. Мы понимаем ситуацию и, конечно, стараемся поддержать регион всеми доступными нам методами», — отметил в своем телеграм-канале генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

Строительство всех четырех объектов будет завершено до конца 2024 года. Кстати, строительство трех комплексов в Дагестане полностью закроет потребности республики в инфраструктуре именно по сортировке отходов.

«Таким образом, субъект сможет досрочно, задолго до 2030 года, достигнуть показателя национальной цели (100% сортировка ТКО), установленного президентом», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

По оценке участников рынка, при поддержке государства отрасль становится все более привлекательной для инвестирования.

«Думаю, все понимают — если отрасль непривлекательна, проекты неинтересны — никто в них инвестировать не будет. Поэтому принципиально важной задачей для нас было повышение инвестиционной привлекательности отрасли обращения с ТКО.

И сегодня хочу сделать позитивный вывод — нам это удалось. Ещё в 2020 году у нас было только 7 проектов, в которые можно было инвестировать. Инвесторы, регоператоры, регвласти не хотели, не «горели», чего-то не понимали. Сегодня таких проектов — несколько сотен.

И мы планируем профинансировать их через зелёные облигации на максимально выгодных условиях. Причём все проекты — по инициативе крупных инвесторов, в числе которых банки, и регионов. Какой вывод — за какие-то пару лет нам удалось показать, что отрасль — очень перспективная, достойная вложений», — отметил Денис Буцаев.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Экология», в России начато преобразование всей системы обращения с отходами в стране. До 2030 года будет обеспечена 100% сортировка мусора, а объем отходов, направляемых на полигоны, снизится в два раза. На переработку должно будет отправляться более трети твердых бытовых отходов (ТБО).