Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» планирует обратиться в правительство РФ с просьбой о продлении в стране программы льготной ипотеки. О намерениях объединения рассказал генеральный директор организации Алексей Белоусов.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА, по словам заместителя председателя Министерства финансов Алексея Моисеева, министерство исходит из того, что выдача льготной ипотеки под 7% в России закончится 31 декабря 2022 года. При этом вводить новые меры поддержки рынка там пока не считают необходимым.

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По оценке же Алексея Белоусова, льготная ипотека является существенной мерой поддержки жилищного строительства. Реализация многих проектов не была бы возможной, если бы её не было.

«Мы будем сейчас обращаться в правительство, чтобы эта программа была продолжена», — поделился гендиректор ассоциации в комментарии «Фонтанке».

Напомним, что программа льготной ипотеки была запущена в апреле 2022 года. Её можно получить при покупке жилья в новостройках. При этом максимальный размер выданных средств составляет для Петербурга 12 млн рублей, а для Ленобласти — шесть миллионов рублей.

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