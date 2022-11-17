Санкт-Петербург, 17 ноября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» планирует обратиться в правительство РФ с просьбой о продлении в стране программы льготной ипотеки. О намерениях объединения рассказал генеральный директор организации Алексей Белоусов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Как сообщало ИА, по словам заместителя председателя Министерства финансов Алексея Моисеева, министерство исходит из того, что выдача льготной ипотеки под 7% в России закончится 31 декабря 2022 года. При этом вводить новые меры поддержки рынка там пока не считают необходимым.

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По оценке же Алексея Белоусова, льготная ипотека является существенной мерой поддержки жилищного строительства. Реализация многих проектов не была бы возможной, если бы её не было.

«Мы будем сейчас обращаться в правительство, чтобы эта программа была продолжена», — поделился гендиректор ассоциации в комментарии «Фонтанке».

Напомним, что программа льготной ипотеки была запущена в апреле 2022 года. Её можно получить при покупке жилья в новостройках. При этом максимальный размер выданных средств составляет для Петербурга 12 млн рублей, а для Ленобласти — шесть миллионов рублей.