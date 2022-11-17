Строители Петербурга попросят правительство продлить льготную ипотеку
Санкт-Петербург, 17 ноября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» планирует обратиться в правительство РФ с просьбой о продлении в стране программы льготной ипотеки. О намерениях объединения рассказал генеральный директор организации Алексей Белоусов.
Как сообщало ИА, по словам заместителя председателя Министерства финансов Алексея Моисеева, министерство исходит из того, что выдача льготной ипотеки под 7% в России закончится 31 декабря 2022 года. При этом вводить новые меры поддержки рынка там пока не считают необходимым.
Читайте также: В Минфине рассказали о судьбе льготной ипотеки в России
По оценке же Алексея Белоусова, льготная ипотека является существенной мерой поддержки жилищного строительства. Реализация многих проектов не была бы возможной, если бы её не было.
«Мы будем сейчас обращаться в правительство, чтобы эта программа была продолжена», — поделился гендиректор ассоциации в комментарии «Фонтанке».
Напомним, что программа льготной ипотеки была запущена в апреле 2022 года. Её можно получить при покупке жилья в новостройках. При этом максимальный размер выданных средств составляет для Петербурга 12 млн рублей, а для Ленобласти — шесть миллионов рублей.