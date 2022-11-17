Йошкар-Ола, , 09:27 — REGNUM В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа младенца. В совершении убийства подозревают мать ребёнка, сообщает следственное управление СКР по республике.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигуранткой уголовного дела стала 43-летняя жительница Козьмодемьянска, которая проживает в квартире вместе с четырьмя малолетними детьми. Следствие полагает, что в июне 2022 года она узнала о своей беременности и скрывала это от знакомых, на учёт в медицинские учреждения не вставала.

По данным правоохранителей, ночью 28 октября она родила в квартире девочку, после чего задушила новорожденную петлёй, завернула труп в пакет и спрятала тело на балконе.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребёнка»). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в 2020 году житель Марий Эл получил реальный срок за издевательства над своей 16-летней дочерью-инвалидом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Марий Эл началось рассмотрение дела в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве двухлетней дочери. Следствие считает, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проснулся от плача ребёнка и в раздражении задушил дочь.

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