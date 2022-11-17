Санкт-Петербург, 17 ноября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Данные 2,7 млн пользователей крупного петербургского интернет-провайдера «Дом. Ру» попали в сеть из-за хакерской атаки, сообщил 17 ноября автор телеграм-канала «Утечки информации».

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

В широкий доступ попали данные и комментарии о клиенте, которые имелись у «Дом. ру» и были актуальны на 9 ноября 2021 года. Предположительно, добычей хакеров стала не клиентская база данных оператора связи, а база входящих заявок на подключение к сети.

«В двух текстовых файлах содержатся данные юридических и физических лиц: ФИО, адрес, ИНН, ФИО директора, банковские реквизиты (для юридических лиц), дата рождения (не у всех), телефон (2,7 млн уникальных номеров)», — говорится в сообщении.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе петербургского интернет-провайдера, служба информационной безопасности компании проводит расследование.

«Компания предпринимает необходимые дополнительные меры, по защите инфраструктуры, бесперебойному предоставлению услуг и защите своих клиентов», — отметили в «Дом. ру».