Киев, 17 ноября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. На данный момент в большей части областей на захваченной режимом Киева территории б. УССР объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 17 ноября из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Тревога

Согласно этим данным, в настоящее время воздушная тревога не объявлена только в Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ вечером 16 ноября обстреляли гражданские объекты в селах у линии соприкосновения в Запорожской области.