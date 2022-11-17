Астана, , 09:35 — REGNUM Зарплаты министров в Казахстане зависят от их стажа и квалификации. Об этом 17 ноября сообщил журналистам глава минфина Ерулан Жамаубаев.

Тенге Mgorod.kz

«Я думаю, что 500-600 тысяч тенге (до 79 тыс. рублей) минимально. Максимально всё зависит от стажа и доходит до 1,5 — 1,7 млн тенге (до 222 тыс. рублей)», — сказал глава финансового ведомства.

На вопрос журналистов, сколько получает премьер-министр республики Алихан Смаилов, Жамаубаев отказался отвечать. Министр сказал, что сначала узнает, можно ли раскрыть эти данные.

Стоит отметить, что, согласно данным Бюро национальной статистики Казахстана, средняя заработная плата в стране по итогам второго квартала составила 196 728 тенге (около 26 тыс. рублей). Минимальный размер оплаты труда составляет 60 тыс. тенге (менее 8 тыс. рублей).