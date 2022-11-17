Бали, Индонезия, 17 ноября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Индонезия и Турция укрепляют сотрудничество в области продовольствия, энергетики, инноваций и технологий путем подписания меморандума о взаимопонимании в рамках саммита G20, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Меморандум о взаимопонимании был подписан главой национального агентства исследований и инноваций Лаксаной Три Хандоко и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Области сотрудничества в меморандуме о взаимопонимании включают продовольствие и сельское хозяйство, энергетику и возобновляемые источники энергии, здравоохранение и медицину, авиационные технологии, транспорт, морское дело, социально-культурные и гуманитарные науки, инженерную экспертизу и искусственный интеллект, информационные и коммуникационные технологии и междисциплинарную науку.

Сфера сотрудничества также включает космическую науку, технологии и приложения, а также инфраструктуру поддержки космических систем, мирное использование ядерных технологий и приложений, окружающую среду и лесное хозяйство, а также океанографию, сейсмические исследования и комплексное управление прибрежными районами.

Кроме того, Индонезия и Турция также подписали четыре соглашения о сотрудничестве, а именно в области обороны, лесного хозяйства, охраны окружающей среды и развития, а также два деловых соглашения.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что меморандум о взаимопонимании является одним из ощутимых доказательств того, что двустороннее сотрудничество между Турцией и Индонезией становится все ближе.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение саммита G20 способствовало росту экономики острова Бали, которая выросла на 8,1% в третьем квартале 2022 года.