Берлин, , 09:27 — REGNUM Почти десятая часть всех предприятий в Германии, а это более 300 тыс., столкнулась с финансовыми трудностями, которые могут привести к банкротству. Об этом пишет Focus со ссылкой на данные информационной системы Crif.

Бизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

В ноябре число компаний, которые могут разориться, выросло на 15,6% по сравнению с показателем за март. Crif прогнозирует банкротство 14,5 тыс. компаний до конца 2022 года и до 17 тыс. таких случаев в 2023 году.

По словам управляющего директора Crif Germany Франка Шляйна, вызовы для многих компаний возникли из-за больших затрат на энергию, проблем в цепочках поставок и инфляции. Кроме того, финансовому положению предприятий вредит и стремление потребителей экономить.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия наряду с другими западными странами страдает от роста цен на энергоресурсы и всплеском инфляции, связанными с введением антироссийских санкций и отказом от энергоносителей из РФ.

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