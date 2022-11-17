Владивосток, 17 ноября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Прокуратура Приморья в ходе проверок выявила преступную схему, связанную с реализацией незаконно добытой рыбы. Возбуждён ряд уголовных дел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИА REGNUM Сайра

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Установлено, что в период с июня 2020 года по март 2022 года, в процессе перепродажи в России неразделанной мороженной сайры, при поступлении одной из торговых компаний партии объемом 30 кг в дальнейшем по поддельным ветеринарным свидетельствам и ветеринарно-сопроводительным документам оформлено и пущено в оборот 2 тыс. тонн сайры неустановленного происхождения, сведения о которой неправомерно внесены в систему «Меркурий».

В ноябре вынесено постановление о возбуждении уголовных дел по факту подделки, изготовления или оборота поддельных документов, а также халатности. Кроме того, возбуждено уголовное дело за незаконное предпринимательство с получением дохода в особо крупном размере по факту реализации мороженной сайры от имени ликвидированного юридического лица на сумму более 380 млн рублей.

Решения о возбуждении уголовных дел признаны прокуратурой законными.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовные дела по факту мошенничества с коммунальными платежами возбудили в Башкирии.