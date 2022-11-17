Калуга, 17 ноября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Федеральный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея» состоится в Калуге 17–18 ноября. Цель конкурса — повышение престижа рабочих профессий. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области

Александр Погожев ИА REGNUM Швея на рабочем месте

Конкурс пройдет в два этапа. Первый — проверка теоретических знаний по технологии изготовления швейных изделий, материаловедению, конструированию одежды, охране труда. Второй — выполнение практического задания. За победу поборются 21 швея из 14 регионов России. Калужскую область представят Елена Карташова и Татьяна Костомарова. «Лучшую швею» России определит конкурсная комиссия. В её составе — представители профильных образовательных учреждений, руководители ведущих предприятий легкой промышленности. Победители федерального этапа конкурса будут награждены денежным поощрением в размере 300 тыс. рублей — занявшему первое место, 200 тыс. рублей — занявшему второе место и 100 тыс. рублей — занявшему третье место.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится с 2012 года министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с региональными органами власти, общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей. За это время участие в нем приняли участие более 15 тысяч представителей разных профессий, 135 человек стали победителями и призерами конкурса.