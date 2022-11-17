Бали, Индонезия, , 09:19 — REGNUM Позиция G7 утратила своё доминирование в «Большой двадцатке». Об этом свидетельствует итоговая декларация, принятая на саммите G20, который прошёл на Бали. Такое мнение по завершении мероприятия высказала шерпа России Светлана Лукаш.

Министры иностранных дел G7 U.S. Department of State

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«Декларация этого года отличается тем, что голос «семёрки» уже не доминирует», ― подчеркнула в беседе с РИА Новости Лукаш.

Она также подчеркнула, что на саммите присутствовало определённое лицемерие Запада. В частности, по словам шепры, представители развитых стран проявили его по климатической повестке — по выполнению взятых обязательств, и по вопросу «продуктовой» сделки.

«Но, я считаю, «двадцатке» удалось полностью сбалансировать язык в интересах и развивающихся экономик тоже», ― указала Лукаш.

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При этом, по её словам, России с партнерами по БРИКС и другими дружественными странами, которые не присоединились к западным санкциям, удалось «выровнять баланс по всем темам, будь то продовольственная безопасность, климат или вопросы цифровой трансформации или энергетики».

Как сообщало ИА REGNUM, двухдневный саммит Группы двадцати, который проходил на Бали в Индонезии, завершился 16 ноября. Россию на этом мероприятии представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По итогам встречи лидеры G20 приняли совместную декларацию о конфликте на территории б. УССР.