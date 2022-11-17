Пермь, , 09:18 — REGNUM В Перми в любой момент может произойти обрушение многоквартирного жилого дома по ул. Куйбышева, 143. В отношении объекта ввели повышенный режим готовности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Пермь Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров

Пятиэтажный дом построен в 1957 году. В 2019 году здание признано аварийным. Однако в действующие программы расселения дом не вошёл, поскольку вплоть до 2021 года шли судебные разбирательства.

Осенью 2022 года во время обследования объекта были выявлены потенциально опасные дефекты и повреждения: трещины, разрушение кирпичной клады, снижение несущей способности здания. Износ здания составляет 88%.

Несущие конструкции правого и левого крыла дома могут внезапно обрушиться. До конца декабря 2022 года жителей этой части здания планируют переселить в помещения маневренного фонда. Центральная часть дома продолжает функционировать. Жители пока останутся в ней.