Мелитополь, , 09:14 — REGNUM Боевики ВСУ вечером 16 ноября обстреляли гражданские объекты в селах у линии соприкосновения в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Артиллерия ВСУ Ngu.gov.ua

«Со вчерашней второй половины началось серьезное обострение. Осуществлены удары из РСЗО. Васильевка — шесть прилетов тяжелого, то ли РСЗО, то ли 155 мм, прямые попадания в жилые дома. Дома загорелись, зрелище страшное, чудом никто не погиб. Каменское направление — Новобогдановка — порядка шести ракет из РСЗО, Михайловка — четыре ракеты РСЗО, причем били целенаправленно по школе №8. Явно идет активизация», — заявил он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что в настоящее время боевики киевского террористического режима пытаются вести наступление по всей линии фронта от Попасной до Харьковской области.

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