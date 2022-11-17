Мелитополь, 17 ноября 2022, 09:14 — REGNUM Боевики ВСУ вечером 16 ноября обстреляли гражданские объекты в селах у линии соприкосновения в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что в настоящее время боевики киевского террористического режима пытаются вести наступление по всей линии фронта от Попасной до Харьковской области.
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