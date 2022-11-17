Обнинск, Калужская область, 17 ноября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Беспилотник-разведчик для поиска мин и боевой техники для выполнения задач специальной военной операции создан молодыми учеными Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ) научно-исследовательского ядерного университета МИФИ Калужской области совместно с коллегами из НИУ Белгородского государственного университета. Главным разработчиком проекта стал студент обнинского филиала МИФИ Степан Соловей. Об этом сообщает ТГ- канал «Перископ Обнинска».

Беспилотник

Оригинальный беспилотник может «увидеть» замаскированную технику, распознать мины и неразорвавшиеся снаряды размерами от 30 сантиметров, находящиеся на полутораметровой глубине. В настоящее время рабочая модель беспилотника с миноискателем успешно прошла испытания. Теперь дело за созданием промышленного образца. Суперлокатор будет выпускаться на отечественной элементной базе с использованием современной технологии адаптивных цифровых антенных решеток.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что производство дронов и подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов планируют начать в Калуге. Такое поручение дал губернатор Владислава Шапша в рамках рабочего совещания по развитию в области IT-технологий представителям конструкторского бюро, которое делает опытные разработки.