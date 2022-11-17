Санкт-Петербург, , 09:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге в четверг, 17 ноября, будет идти мокрый снег и продолжится понижение температуры воздуха. Такой прогноз даёт ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

Погодные условия в Петербурге в четверг сформирует северная периферия циклона. Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются местами при облачной с прояснением погоде. В некоторых районах города снег перейдёт в дождь.

«Температура воздуха 0…+2°, по области — 2…+3°. Ветер восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — уточнил Леус.

В пятницу, 18 ноября, будет без существенных осадков, а температура опустится ниже нулевой отметки.

Напомним, что в ГУ МЧС России по Петербургу предупредили жителей города об образовании на дорогах гололедицы. В связи с этим пешеходам и водителям рекомендуются перемещаться аккуратнее.

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