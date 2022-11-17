Уфа, , 09:15 — REGNUM Проверку по факту нарушения прав инвалида-колясочника в Башкирии поручил организовать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба этого ведомства.

Инвалид Pixabay.com

В социальных сетях были размещены сведения о подростке с инвалидностью, проживающего в селе Языково Благоварского района Башкирии, который вынужден испытывать постоянные неудобства из-за отсутствия пандуса и необходимого благоустройства входной группы в подъезд жилого дома.

Сообщается, что родители подростка обратились в местную администрацию, несмотря на это необходимые меры не принимаются.

Отмечается, что председатель Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Башкирии Ильясу Масаллимову организовать процессуальную проверку по факту нарушения прав несовершеннолетнего инвалида-колясочника.