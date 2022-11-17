Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Конфликт на территории бывшей УССР вскрыл необходимость поддержания запасов оружия на складах Запада, поскольку на данный момент эти запасы истощаются, пишут Джек Детш и Эми Маккиннон в статье, вышедшей 16 ноября в The Foreign Policy.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что сейчас все достаточно обеспокоены», — сказал представитель НАТО на условиях анонимности, добавив, что на фоне противостояния союзники призвали западных оборонных подрядчиков нарастить производство.

«Накопление запасов снова актуально», — добавил он.

В настоящее время НАТО обсуждает, как поддержать членов, если их запасы упадут ниже уровня, необходимого для выполнения их оборонных обязательств по Североатлантическому договору, сказал чиновник. Хотя решения о военной помощи Киеву принимаются отдельными членами альянса, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно высказывался о необходимости продолжения помощи режиму.

Тем не менее ряд бывших официальных лиц в Вашингтоне выступают за то, чтобы расходы на оборону в обозримом будущем увеличивались, невзирая на конфликт в бывшей УССР.

«Даже если бы не было конфликта [на территории бывшей УССР], наши запасы все еще слишком малы», — отметил Джеб Наданер, бывший заместитель помощника министра обороны США по промышленной политике при администрации Трампа.

«Для этого не нужно изобретать оружие 22-го века, но отрасли понадобится стабильный сигнал спроса», — добавил он.

Во время холодной войны Соединенные Штаты хранили большие запасы оружия, редкоземельных металлов и других материалов, чтобы быстро нарастить производство на случай горячего конфликта с Советским Союзом. Однако после его распада Соединенные Штаты и европейские союзники начали сокращать эти запасы. Кроме того, впоследствии Вашингтон начал войну с терроризмом, а также стал больше полагаться на высокоточные боеприпасы и новые технологии.

«На самом деле НАТО не планирует вести такие войны, и под этим я подразумеваю войны со сверхинтенсивным использованием артиллерийских систем и большим количеством танковых и артиллерийских снарядов, — сказал Фредерик Каган, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства. — У нас никогда не было запасов для такой войны с самого начала».

Это усугубляет и без того истощающиеся запасы вооружений. Наданер сказал, что в запасах Пентагона мало ракет морского базирования, таких как «Гарпуны» и «Томагавки», управляемые бомбы с обычной БЧ, и боеприпасы, активно используемые ВСУ, такие как противотанковые ракеты «Джавелин» и реактивная артиллерийская система высокой мобильности. Киев получил 20 ракетных установок и еще около 18 будут поставлены в скором времени.

«Идея о том, что в некоторых случаях у Соединенных Штатов есть магазины для журнала всего на несколько недель, и они скоро опустеют, действительно вредит сдерживанию», — сказал Наданер.

За кулисами Соединенные Штаты и другие державы НАТО призвали западные оборонные компании увеличить производство, ссылаясь на присоединение Крыма в 2014 году. Однако нынешние и бывшие официальные лица и аналитики говорят, что оборонные подрядчики не спешат реагировать, ожидая гарантий того, что эра повышенного аппетита к оружию не будет скоротечной.

«Они говорят, по сути: «Покажите мне деньги», — указал Марк Канчиан, который до 2015 года занимал пост начальника силовой структуры и инвестиционного подразделения Пентагона.

«Они боятся, что конфликт закончится, а с ним —и заказы, и они останутся с этими расширенным производством, но без заказов», — добавил он.

Причиной возникновения узких мест в производстве являются рост цен на критически важное сырье и нехватка квалифицированной рабочей силы.