Запросы Киева почти опустошили военные склады Запада — Foreign Policy
Вашингтон, 17 ноября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Конфликт на территории бывшей УССР вскрыл необходимость поддержания запасов оружия на складах Запада, поскольку на данный момент эти запасы истощаются, пишут Джек Детш и Эми Маккиннон в статье, вышедшей 16 ноября в The Foreign Policy.
В настоящее время НАТО обсуждает, как поддержать членов, если их запасы упадут ниже уровня, необходимого для выполнения их оборонных обязательств по Североатлантическому договору, сказал чиновник. Хотя решения о военной помощи Киеву принимаются отдельными членами альянса, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно высказывался о необходимости продолжения помощи режиму.
Тем не менее ряд бывших официальных лиц в Вашингтоне выступают за то, чтобы расходы на оборону в обозримом будущем увеличивались, невзирая на конфликт в бывшей УССР.
Во время Холодной войны Соединенные Штаты хранили большие запасы оружия, редкоземельных металлов и других материалов, чтобы быстро нарастить производство в случае горячего конфликта с Советским Союзом. Однако после его распада Соединенные Штаты и европейские союзники начали сокращать эти запасы. Кроме того, впоследствии Вашингтон начал войну с терроризмом, а также стал больше полагаться на высокоточные боеприпасы и новые технологии.
Это усугубляет и без того истощающиеся запасы вооружений. Наданер сказал, что в запасах Пентагона мало ракет морского базирования, таких как «Гарпуны» и «Томагавки», управляемые бомбы с обычной БЧ, и боеприпасов, активно используемых ВСУ, таких как противотанковые ракеты «Джавелин» и реактивная артиллерийская система высокой мобильности. Киев получил 20 ракетных установок, и еще около 18 будут поставлены в скором времени.
За кулисами Соединенные Штаты и другие державы НАТО призвали западные оборонные компании увеличить производство, ссылаясь на присоединение Крыма в 2014 году. Однако нынешние и бывшие официальные лица и аналитики говорят, что оборонные подрядчики не спешат реагировать, ожидая гарантий того, что эра повышенного аппетита к оружию не будет скоротечной.
Причиной возникновения узких мест в производстве являются рост цен на критически важное сырье и нехватка квалифицированной рабочей силы.