Москва, , 09:10 — REGNUM Встречу глав правительств России и Китая Михаила Мишустина и Ли Кэцян планируется провести в декабре по видеосвязи. Об этом сегодня, 17 ноября, журналистам заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

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По его словам, точные сроки переговоров премьер-министра РФ и премьер Госсовета КНР согласовываются. Последняя встреча правительств России и Китая прошла в ноябре 2021 года в формате видеосвязи.

«Механизм российско-китайского межправительственного взаимодействия стабильно функционирует. В 2022 году прошли заседания практически всех рабочих групп и подкомиссий», — пояснил Моргулов.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломаты Росси и Китая ведут откровенный, честный диалог, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

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