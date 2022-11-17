Чебоксары, 17 ноября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Чувашии застройщик из Новочебоксарска получил банкротный иск от налоговой службы. Соответствующие данные опубликованы на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

https://kad.arbitr.ru/ Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

С иском в суд вышло управление ФНС по Чувашской Республике. Ответчиком является общество «СК «Строй-Групп» (г. Новочебоксарск).

Налоговая служба просит признать ответчика банкротом, заявленная сумма задолженности — 15 370 295 рублей 53 копейки. Иск зарегистрирован в суде 16 ноября, дело пока не принято в производство.

Отметим, что в октябре компания в реестре юридически значимых событий заявляла, что планирует обратиться в суд, чтобы признать себя банкротом.

По последним данным ЕГРЮЛ, ООО «СК «Строй-Групп» зарегистрировано в мае 2015 года в Новочебоксарске с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. В 2018 году компания планировала сменить «прописку» на Подмосковье. Указанный основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года решением Арбитражного суда Чувашии признано банкротом ООО «СУОР», в июне 2022 года суд признал банкротом ООО «Фирма «Старко», 17 августа 2021 года — компанию «Альянс-Недвижимость».

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