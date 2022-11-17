Караганда, Казахстан, , 09:13 — REGNUM Грузовой поезд частично сошёл с рельсов под Карагандой в Казахстане 17 ноября. Об этом сообщает пресс-служба кампании «Казахстанские железные дороги».

Сход вагонов

«Допущен сход с рельсов 14-и вагонов. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность вагонов, которые принадлежат частной компании. На участке железной дороги временно приостановлено движение поездов. Для ликвидации последствий привлечены три ремонтных поезда. Причины аварии установит специальная комиссия.

Отмечается, что пассажиров задержанных поездов развозят автобусами до ближайших городов. Потребовалась перевозка 516 пассажиров.