Владивосток, 17 ноября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Сотрудники полиции установили личности участников инцидента, произошедшего во Фрунзенском районе Владивостока. Речь идёт о нападении на ребёнка взрослого мужчины. О задержании 33-летнего местного жителя сообщается в официальном телеграм-канале УМВД по Приморском краю.

Psy-aletheia.ru Насилие

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«Задержан и доставлен в отдел полиции 33-летний местный житель. Установлено, что мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Сотрудниками полиции выявлена видеозапись, размещенная в соцсетях, на которой в отношении несовершеннолетнего совершаются противоправные действия.

Инспекторами по делам несовершеннолетних также установлена личность мальчика — 8 летнего школьника. Собранные материалы переданы в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье соцсети взорвались от видео с камер наблюдения — педофил произвёл насильственные действия сексуального характера над малолетним ребёнком прямо на улице. Это случилось во Владивостоке, в микрорайоне Эгершельд.