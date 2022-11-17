Мелитополь, , 09:10 — REGNUM Киевские войска перебрасываются к Запорожской области через Днепропетровск. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в эфире «Соловьев Live».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, командование ВСУ перебрасывает бойцов, бронетехнику, вертолёты, противотанковые пушки, гаубицы, системы РСЗО производства США и артиллерию. Разведка отслеживает эти перемещения, замыслы противника полностью ясны.

«Основные направления, куда перебрасывают, — Ореховское, Гуляй-Польское и Каменское. Перебрасываются войска с Херсонско-Криворожского направления, через Днепропетровск», — рассказал Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов предположил, что ВСУ начнут широкомасштабное наступление на запорожском направлении к декабрю.

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