Варшава, 17 ноября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Польский историк Анджей Компа возмутился по поводу поста жителя города Лодзь, предложившего отдать стиральную машину любому, за исключением жителей территории б. УССР. Об этом 17 ноября сообщает американская газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Отмечается, что историк просматривал городскую группу в одной из соцсетей с предложениями бесплатно отдать вещи и нашёл там объявление одного из жителей Лодзи отдать стиральную машину любому желающему, если «он не [житель территории б. УССР]».

После этого Компа иронически похвалил жителей Польши за «беспрецедентную щедрость» к беженцам с территории б. УССР, назвал это пост «откровенной дискриминацией» и написал под ним комментарий, в котором задался вопросом о том, чем такое объявление отличается от вывески «места только для белых», которые ранее были в американском общественном транспорте.

Также указывается, что после этого в комментариях произошла «жаркая онлайн-полемика», и в ходе неё часть пользователей встала на сторону Компы, а часть задалась вопросом, почему историк не приобрёл стиральную машину и не подарил её беженцам с территории б. УССР, а также почему беженцы «продолжают получать больше, чем мы». При этом впоследствии первоначальный пост и комментарии удалили.

Кроме того, польский историк заявил изданию, что «всплески» негативных по отношению к беженцам с территории б. УССР настроений идут, по его мнению, от «агрессивного и крикливого меньшинства», однако признал, что такие случаи говорят о нарастании усталости среди жителей Польши по мере продолжения конфликта на территории б. УССР, а в некоторых кругах нарастает «даже гнев».

При этом отмечается, что мэр Лодзи Анна Здановская заявила, что в городе множество беженцев с территории б. УССР, но «никаких видимых признаков» негативной реакции местных жителей на них, по её словам, нет. Также она назвала виновниками скандала «людей, ищущих неприятности», и уточнила, что она «не обращает внимания на такие посты».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ООН сообщили, что более 15,3 миллиона человек выехали с территории б. УССР в соседние страны после начала специальной военной операции России, при этом свыше 7,7 миллиона человек пересекли границу в обратном направлении.